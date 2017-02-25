特別委員會：楊泮池沒理由須辭職
台灣大學教師評審委員會24日決議解聘教授郭明良、張正琪，但特別委員會調查報告指出，多篇論文共同作者楊泮池「合宜」，沒違反學術倫理，結論「找不到理由楊泮池須辭職」。
台大教評會昨天未對楊泮池做出懲處，主要是依日前特別委員會調查結論，認定楊泮池於接受調查論文中任共同作者「合宜」，沒違反學術倫理情事。
台大副校長郭大維表示，特別委員會是為回應外界「不要由台大人審台大人」疑慮，邀海內外學者專家共同組成，共9名委員，包括3名中央研究院院士。
郭大維公布調查委員會以英文寫成的報告，其中相當篇幅論述楊泮池在事件中是否須辭職。
郭大維表示，特別委員會以美國健康研究院學術倫理爭議等海外例子對比指出，研究人員造假，有些需用科技工具精確比對才能找出，作為共同作者不易察覺。
特別委員會最後以票決6比0認定楊泮池沒理由須辭職（There is no reason why Dr.Yang should resign）。
郭大維表示，9名委員中，有2人是校內代表，未參與楊泮池部分的討論，另一委員也迴避，剩下6人全票通過上述結論。1060225
(中央社)
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