特別委員會：楊泮池沒理由須辭職

台灣大學教師評審委員會24日決議解聘教授郭明良、張正琪,但特別委員會調查報告指出,多篇論文共同作者楊泮池「合宜」,沒違反學術倫理,結論「找不到理由楊泮池須辭職」。

台大教評會昨天未對楊泮池做出懲處,主要是依日前特別委員會調查結論,認定楊泮池於接受調查論文中任共同作者「合宜」,沒違反學術倫理情事。

台大副校長郭大維表示,特別委員會是為回應外界「不要由台大人審台大人」疑慮,邀海內外學者專家共同組成,共9名委員,包括3名中央研究院院士。

郭大維公布調查委員會以英文寫成的報告,其中相當篇幅論述楊泮池在事件中是否須辭職。

郭大維表示,特別委員會以美國健康研究院學術倫理爭議等海外例子對比指出,研究人員造假,有些需用科技工具精確比對才能找出,作為共同作者不易察覺。

特別委員會最後以票決6比0認定楊泮池沒理由須辭職(There is no reason why Dr.Yang should resign)。

郭大維表示,9名委員中,有2人是校內代表,未參與楊泮池部分的討論,另一委員也迴避,剩下6人全票通過上述結論。1060225

