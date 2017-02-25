勞累肉體學管理 正妹護理師勇闖馬紹爾

7年級生徐韻婷，有10年護理資歷，卻迷惘未來方向。她決定到馬紹爾駐點，協助當地人對抗糖尿病。面對全新一切，在錯誤中學習，眼界打開，心也找到方向。

馬紹爾群島和台灣距離約5600公里，從關島轉機飛往馬國首都馬久羅的航班，每個星期只有3班，沿途還要中停4個站，轉機加上航行就超過14個小時。

衛生福利部雙和醫院從民國102年承接駐馬國台灣衛生中心業務，必須派一名護理師到當地，幫忙做公衛教育，也希望提升當地醫療品質。雙和醫院預防醫學部的護理師徐韻婷，在104年2月，自告奮勇前去長駐。

「還記得出發日是大年初六，我一直到除夕才跟爸媽說要到馬紹爾服務，簡直嚇壞他們」，徐韻婷說，台灣人普遍對馬紹爾缺乏認知，爸媽當然很擔心，覺得女兒到一個聽都沒聽過的地方很危險，甚至還問她「那裡的人有沒有穿衣服」、「妳去了會不會被土人吃掉？」

徐韻婷說，她的個性是「確定要做什麼就會做」，個性很硬，也不想認輸，決定了就不打退堂鼓。她剛到馬紹爾時，雖然有大概的計畫，但具體要做什麼「腦中一片空白」，甚至在半年內換了4個助理，但都沒有滅掉她想做事的決心。

馬紹爾人的飲食習慣、美國過去在當地進行核爆、及受日本殖民等影響，讓他們養成多米飯、多加工品且少蔬果的文化，很容易罹患糖尿病，加上缺乏自覺，很多人一直到病重才驚覺。台灣衛生中心希望改善當地糖尿病盛行狀況，給馬國人民適當的衛教資訊，脫離糖尿病的慢性折磨。

有10年護理經驗的徐韻婷，提供相關衛教資訊不成問題，但要怎麼讓當地人「聽的進去」、「願意一起努力」，可是費了一番苦心。

徐韻婷發想深入社區的衛教模式，每週定期到各社區辦衛教活動，幫民眾量身高、體重、身體質量指數（BMI）和血壓，初步了解健康狀況，如果有異常，就協助轉診。除了基礎檢查，衛教活動也提供烹飪教學，教在地人利用有限食材，製作健康的食材。

想做的事情這麼多，但資源有限，徐韻婷創建了和民間團體協力的合作模式，希望有人出錢、有人出力。

「但一開始時，答應我要來的人都沒有來」，徐韻婷回想，第一次衛教活動舉辦時，「只有我一個人到場」，但既然都到了，該做的事情還是要做完，她把心一橫，全部自己來，並且這樣撐過了1個月，直到換了合作伙伴才漸入佳境。

語言和文化差異，拉開了徐韻婷和當地人的距離。徐韻婷說，一開始跟當地人建立「互信」很難，她有時候也會因為事情推展不順、當地人配合度不高而挫折，但也因此給她機會，學習「換位思考」，試想「他們為什麼要這樣」，發掘他們可愛的地方、用他們想聽的話來鼓舞他們，逐步化解雙方的歧異。

在馬國推動衛教計畫，不僅需要執行力，還要能跟當地人、民間團體等協力伙伴溝通、整合，「這完全是我不熟悉的領域」，徐韻婷笑著說，「我就在馬紹爾的經驗中，一直不停用肉體去碰撞，從錯誤經驗學習怎麼面對困難，並且找到解決的方法。」

闖蕩馬紹爾，徐韻婷說，「最大的收穫，其實是學習更謙卑」。一開始會覺得「我是台灣來的護理師，我是來幫助你們」，但後來更懂得「退」的道理，「你想要給的，人家不一定要收」，要互相學習、尊重，找到平衡點，雙方才能有共同的語言。

「台灣人常常不好意思問，怕別人知道自己的不足；有些人也不喜歡主動表達意見，怕表達了，事情就落到頭上來」，徐韻婷說。

徐韻婷表示，在馬紹爾和各國人士往來，外國人都很主動表達意見，就算不懂也不諱言，還會主動請教。這些都顛覆過去「沉默是金」的「台式風格」。

「只要把面子丟掉，就有更多勇氣追求」，徐韻婷說，台灣年輕人身上有很多包袱，求學階段要爭取好成績、職場上也很競爭，很多人常悶著頭做，卻沒勇氣追求夢想，但她勇敢離開舒適圈後，得到的禮物卻這麼多。

在馬紹爾待了兩年，徐韻婷笑說，她不僅用肉體的勞累學習新領域，因飲食差異，體重也直線上升了10公斤。雖然到現在還沒習慣當地的飲食，但她趁空檔去學潛水、油畫、彈吉他，幫自己找樂子。想看電影時，就在家裡弄投影機，呼朋引伴一起欣賞，成為馬紹爾首都馬久羅「唯一」電影院。

馬紹爾的生活打開徐韻婷的眼界，她說，過去長時間待在台灣的護理環境，「不知道自己想要什麼」，對未來也覺得茫然，但走過馬紹爾，讓她發現無限潛能，有更多面對未知的勇氣，這也是馬紹爾給予的最大的禮物。1060225

(中央社)