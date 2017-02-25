天下歸元古代女王網路夯　台灣粉絲也愛

－大陸通俗文化專題之二「瓊瑤算是我的啟蒙老師，初中讀瓊瑤、岑凱倫、席絹。金庸當然必讀。其實台灣小說我讀很多的。」如今受到不少台灣讀者喜愛的大陸知名網路小說作家「天下歸元」這麼說。

「道不盡一路金戈鐵馬，雪埋屍骨血染沙，說不得一心牽扯絆掛，心無定處人天涯。且棄了黃金甲，繪一幀江山畫。筆端有情聲喑啞。我見那女子好年華，我見那女子顏如花，最難得一心如暖玉，映長空霓虹萬裏霞。」

「我希望看見優秀的女子，在海闊天空的搏擊中自由成長，可以與男子同樣高度飛翔，而不是被強勢的羽翼層層保護的金絲鳥，永遠不知在風雨中穿行的快感，永遠不懂，如何去追逐自己的信仰。」

天下歸元是大陸近幾年竄紅的網路文學作家，她擅長寫以中國古代為背景，有權謀、宮廷鬥爭情節的氣勢磅礡古代言情小說，然而描寫愛情卻又細膩濃烈、自由奔放及女權至上，她的作品「扶搖皇后」、「鳳權」等在大陸熱銷，引進台灣之後，也有不錯的口碑。

她接受中央社專訪時說，自己2000年開始當警察，2008年開始創作。警察工作剛硬結實，也接觸許多陰暗面，長期潛移默化影響下，自己文筆被形容為比較霸氣，作品裡權謀會多一點，言情少一點，殺伐氣重一點。

天下歸元說，「我覺得台灣的姑娘特別溫柔可愛」，自己的風格可能不是台灣人那麼習慣的，所以對於台灣讀者喜歡自己的作品，有種受寵若驚的感覺。

談到創作養成歷程，她說，自己生長在書香世家，從小就讀中國古典四大名著，愛古風，初中時讀瓊瑤、岑凱倫、席絹的小說，金庸當然也讀，是必須的。「台灣的小說我讀很多的。」

她說，「我蠻喜歡瓊瑤老師的，她算是我的啟蒙老師，瓊瑤的愛情故事很飽滿熱烈，文筆比別人都好。」

天下歸元學生時代曾受到台灣與香港言情小說的撫慰薰陶，但不同於台灣言情小說總是突出女主角的溫柔善良及男主角「霸道總裁」風格，她筆下女主角有多種面貌的「女強人」，是將軍、女王、考古學者等。

她說，「女人從屬了這麼多年，內心有自立自強的渴望，這也是迎合女性讀者的需求。台灣可能沒有我們這種以家國天下為背景的言情小說，但這種精神內核是一樣的。」

她進一步說，中國的古代是一個華美的時代，風味與韻味和現在不同，許多女性讀者傾向這樣的時空背景下的故事。

創作了那麼多言情小說，已經為人妻為人母的天下歸元，愛情觀非常「傳統而正派」。

她說，「我的愛情觀就是『一生一世一雙人』，忠貞，專一，互相信任，永不背叛，不存在外遇這些，不信任就是不夠愛。」

天下歸元說，女性對男性的要求，忠誠放第一位，男性對女性的要求，則是美貌放第一位。身為一名女作家，她更多是寫給女讀者看的。

談到網路小說創作歷程，她說，寫故事只想盡情縱橫自在揮灑，自己寫作風格比較宏大，早期作品一開始賣不出去，但只要故事夠好，有足夠受眾，就可以達到目標，目前自己7部小說已賣出5部，有2部已開拍。

天下歸元說，「中國的網路文學現在是最好的時代」，從文化商業角度來說也是，因為受到國家的重視與支持，中共總書記習近平主張發展網路文學之後，各地紛紛成立網路作家協會，有金錢也有政策上的支持。

在政策支持下，在網路小說改編為電視、電影、手機遊戲、漫畫的文化娛樂全產業鏈形成後，中國網路言情小說可說進入了百花齊放的年代，豪門恩怨、深宮宅鬥、都市異能等多元豐富的類型。

這些當年閱讀台灣言情小說長大的新一代大陸網路作家，他們曾受到瓊瑤澎湃愛情小說的深深感動，如今他們的作品不僅成為許多大陸民眾的心靈寄託，也飄洋過海為台灣讀者提供立基於古代的愛情心靈饗宴。1060225

(中央社)