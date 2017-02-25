文化部將提修法 推動中正紀念堂轉型

文化部正針對中正紀念堂轉型進行研議，25日上午文化部長鄭麗君並在記者會中表示，基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有必要進行轉型。而目前紀念堂商店中兩蔣的公仔、文具、生活用品等文創商品已下架；個人剪影logo不再使用，開閉館的蔣公紀念歌也已停止播放。

鄭麗君表示，中正紀念堂目前屬於文化部所轄三級機關，上任後曾於國會備詢時回應，將啟動社會討論凝聚轉型共識。今年是二二八事件70周年暨解嚴30周年，文化部已於今年二月十日邀請專家與學者，成立「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，將針對為何轉型、轉型後用途、城市規劃等層面，透過社會的對話與反思來凝聚共識。未來兩蔣文物及蔣公塑像是否全面從中正紀念堂撒除，則有待擬定草案、修法後而定。

在完成修法之前 ，為鄭麗君表示文化部現階段本於行政管理之權責，將逐步讓空間回歸中性使用。因此包括兩蔣文創商品、蔣公紀念歌的取消，以及展廳、藝廊、演藝廳都將更名，並以藝文使用為優先；另將啟動文物展視室文物協調歸還國史館等其他單位事宜。

(旺報)