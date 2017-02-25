駕照互相承認 台美完成第21州簽署

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外交部上午表示，我24日與美國肯塔基州交通廳駕照處完成簽署《中華民國（台灣）與美國肯塔基州駕照相互承認瞭解備忘錄》，肯塔基州是第21個與我完成駕照互惠安排的美國州政府。

外交部指出，中華民國駐美國亞特蘭大辦事處於24日與美國肯塔基州交通廳駕照處完成簽署《中華民國（台灣）與美國肯塔基州駕照相互承認瞭解備忘錄》，並自簽署日起生效。

未來居住於該州且符合申請資格之我國國民，均可持有效之我國普通駕照，免路考及筆試申換肯塔基州駕照。

外交部強調，上述瞭解備忘錄係在我主管機關交通部全力協助，以及我駐亞特蘭大辦事處積極推動下完成。

肯塔基州是第21個與我完成駕照互惠安排的美國州政府，我國則是與肯塔基州有此互惠措施的第1個外國政府。

(旺報)