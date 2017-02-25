文化部推轉型 中正紀念堂又要改名？
中正紀念堂可能又要更名？文化部長鄭麗君今（25）日召開記者會表示，適逢228事件70週年和解嚴30週年，已於今年2月10日邀請專家學者組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，將在未來半年、立法院下一個會期前，提出「國立中正紀念堂管理組織法」修正草案，從法制面推動中正紀念堂的轉型。「為何轉型？如何轉型？轉型之後的用途和名稱，都可以開放討論。」
文化部表示，中正紀念堂開閉館播放的「蔣公紀念歌」已從24日起停播，改為廣播告知。個人剪影圖像已不再使用，改為紀念堂堂體的圖像。紀念堂商店中有鮮明威權統治者意向的商品如公仔、文具、生活用品等也已先下架。過去的中正藝廊、介石廳、瑞元廳等展演空間名稱，也改為中性的「一樓藝廊」、「一展廳」、「二展廳」、「演藝廳」等中性名稱。
過去在民進黨政府執政時期，曾經透過行政命令，將中正紀念堂改名為「台灣民主紀念館」，也曾經有「國立台灣民主紀念館組織規程」。後來組織規程在2009年被前總統馬英九廢止，並且將「台灣民主紀念館」再度改回「中正紀念堂」，僅保留「自由廣場」牌匾。
鄭麗君表示，2012年後，中正紀念堂改為文化部所轄三級機關，「過去是用行政命令辦理，所以一直沒有完成修法，無法完整地進行轉型。基於面對歷史、正視傷痛、尊重人權，中正紀念堂有必要從修法層面推動轉型。」
(中時)
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