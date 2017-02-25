陸網路文學百花齊放 政策支持網文出海

－大陸通俗文化專題之三中國大陸網路文學近幾年百花齊放，不僅成為文化娛樂全產業鏈，在國家政策支持下，還形成「網文出海」現象，連歐美宅男宅女也開始追逐中國網路小說。

中國大陸網路文學產業這幾年已發展為文化娛樂全產業鏈，例如創下高收視率的大陸電視劇「花千骨」、「後宮甄嬛傳」等作品都改編自大陸網路小說，而且還進一步改編成電影、手機遊戲、漫畫等產品。

造就這種榮景，與中國大陸網路文學獨特的經營模式，亦即「粉絲按日閱讀網路小說的更新內容」有關係。

許多國家的網路文學是指紙類出版品的數位化，讀者可以選擇從網路上購買電子書，在手機或電腦螢幕閱讀。

但大陸的網路文學則先在網路上「連載」，「按日更新」，粉絲們在連載過程中，有機會發表意見，進而影響小說內容的走向或結局。粉絲群的養成，使這些作品有機會發展為電視劇、電影等多種形式。

文化娛樂全產業鏈的形成，讓中國大陸網路市場規模得以爆發式成長。而中國官方的政策支持，則讓當紅的網路作家具體提高社會地位，達成「名利雙收」。

新華網2015年公布，中共中央總書記習近平2014年10月15日主持「文藝工作座談會」時特別提到網路文學，要求「抓好網路文藝創作生產，加強正面引導力度」。

習近平提及網路文學的一席話，讓大陸各地方政府陸續推出「政策支持」。

這包括各省市召開網路作家座談會，各地官方組織「作家協會」紛紛下設網路作協，提供相關寫作計畫資金，甚至提供相關版權交易（大陸統稱IP，指網路作品的智慧財產權延伸應用）的機會。

大陸女性網路文學網站「瀟湘書院」總編輯吳筱告訴中央社記者，有網路文學作家說，以前覺得不太好開口告訴別人自己在網路上寫東西，別人也不理解，在國家大舉扶持後，現在可以大聲說，「我是網路作家，靠這個供養我自己。」

市場產業力量與官方政策扶持相互加疊下，讓中國大陸網路文學百花齊放，各種類型的小說都有，豪門恩怨、宮鬥宅鬥、都市異能、玄幻、靈異、穿越、婚戀、總裁等等，無所不包。

大陸網路小說作家豐沛的作量，也因為一個個海外翻譯網站的成立，吸引不少歐美宅男宅女的目光，促成大陸「網文出海」現象。

Wuxiaworld網站，成立於2014年12月，專門翻譯中國大陸武俠、玄幻小說，不少作品來自於大陸原創網路文學網站－起點中文網。2016年底，Wuxiaworld網站的月瀏覽量1.1億次，Alexa全球網站排名逼近前1500名。

歐美宅宅們喜歡的是大陸的玄幻、武俠和仙俠等類型網路小說，因作家靈感往往來自於在中國流傳演變了上千年的神話傳說、歷史典籍，與西方世界的文化背景截然不同，給海外讀者帶來前所未有的閱讀體驗。

大陸「網文出海」現象，讓高喊爭取「國際話語權」和「文化輸出」的北京當局相當窩心，認為這是大陸網路小說「衝出亞洲，走向世界」的榮景。

中共中央委員會機關報人民日報2016年12月撰文高調指出「中國網路文學是與好萊塢電影、日本動漫、韓國演藝並駕齊驅的世界四大文化產業現象。」

不過，也有陸媒自我解嘲為「別再自嗨網文出海，文化輸出需要10個張藝謀，而非100萬本網文。」

事實上，大陸網路文學雖然百花齊放，卻難以杜絕「一窩蜂」及「抄襲」等現象。吳筱就坦承，大陸網文界確實有「比較水」的現象，大陸官方也有注意到這個問題。

如今確實是中國大陸網路文學最好的年代，但也有可能是最壞的年代，因為大量同質性高的作品出現，反而會出現泡沫化的風險。1060225

(中央社)