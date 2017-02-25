中正紀念堂轉型 停播蔣公紀念歌不賣公仔

為面對歷史，文化部長鄭麗君今天上午表示，提出修法推動中正紀念堂轉型，第一步先把原本中正廳、介石廳，改名為中性的1、2展廳，並從23日停止在開閉館時播「蔣公紀念歌」。

今年適逢二二八事件70週年暨解嚴30週年，台灣社會對於推動轉型正義，有所期待。鄭麗君今天上午在文化部南海工作坊，親自說明文化部對於轉型正義工作的規劃。

鄭麗君表示，中正紀念堂有必要進行轉型，文化部將展開中正紀念堂轉型工作，提出「中正紀念堂管理處組織法」修正草案，從法制面正式推動轉型，以回應社會期待。

文化部日前已邀請學者專家組成「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，將協助文化部舉辦相關社會討論後提出組織法修正草案。

至於蔣中正銅像以及展廳內擺放的照片等肖像是否移除，以及未來是否還會稱為「『中正』紀念堂」？鄭麗君表示，後續將召開公聽會，由社會大眾討論中正紀念堂該如何轉型。

鄭麗君表示，轉型後的中正紀念堂，有些是來自國史館等不屬於中正紀念堂所有的文物，也將協調是否歸還原相關機構，讓空間回歸中性化；至於轉型後的空間該如何使用，仍需交由社會大眾討論。

在中正紀念堂組織完成修法前，文化部從10日起已先將中正紀念堂商店中威權統治意象鮮明的商品下架，包括公仔、文具、生活等用品停售。另外一般大眾耳熟能詳的「總統蔣公，您是人類的救星…」這首「蔣公紀念歌」，從23日起也不再於開、閉館時播放，改為一般的廣播提醒。

中正紀念堂管理處長林進盛表示，由於陸客減少，蔣中正意象的商品都賣得不好，不過在民間還是可買得到相關商品。

鄭麗君指出，文化部將透過國家人權博物館，盡力協助還原威權統治時期的歷史真相，以文化視野來重建歷史，以文化的力量來促進當代和歷史不斷的對話與反思。1060225

(中央社)