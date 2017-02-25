唱衰輕軌 柯P：有感而發只是不小心戳到人家

台北市長柯文哲。（中時資料照／實習記者蔣淮薇攝）

新北市長朱立倫力推淡海輕軌，預計明年底通車，台北市長柯文哲昨嘲諷，淡海輕軌會「虧到不省人事」。新北市副市長侯友宜反批，唱衰別人並不會拉抬自己，輕軌可解決淡海新市鎮交通問題，不像大巨蛋放著擺爛。

對此，柯文哲今天出席活動會後受訪表示，「這是典型的說者無心，聽者有意。」柯說，是因為最近在檢討捷運局的自償性問題，一般捷運工程若自償性不高，中央不會通過計畫，「結果捷運很多工程都會高估運量、開發利益」。柯強調，公共運輸不可能求財務平衡，但實事求是，需要補助多少就講清楚。

柯文哲說，現在就是為了北市捷運自償性問題、要怎麼回本在傷腦筋，「我也是有感而發，不是故意要講人家，只是不小心戳到人家。」

媒體追問，所以是說到新北市府的痛點嗎？柯說，其實不只有淡海輕軌、包括機場捷運線、環狀線，將來財務要怎麼處理，這些問題很快就會浮上檯面。

而侯友宜透過臉書反駁，相較台北市路幅寬廣，新北沒太多空間可增闢公車幹道，增加幹線公車說法，根本就是「飽漢不知餓漢饑」。

柯文哲則打牆回覆，「這跟公車路線有什麼關係」柯指出，過去大家都有迷思，認為解決交通只有捷運，但其實包括公車路線的重整、幹線公車、公車專用道設計，所以民眾只想到捷運就是錯的，是整個交通要整合。

(中時)