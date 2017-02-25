黃奎博：英川通話延緩兩岸找新和議時機

黃奎博認為周志懷言論可靠性高，北京未把門全部關閉，但川蔡通話延緩了兩岸可能找到新共同和議時機，導致兩岸至今仍處於僵持（江靜玲攝)

台美關係研究中心(ITAS)研討與會專家學者包括黃奎博、布朗、郭壽旺、趙全勝（江靜玲攝)

財團法人對外關係協會秘書長黃奎博指出，大陸中國社科院台灣研究所所長周志懷去年提出不必談「九二共識」，但要有一中原則的新論述繼續兩岸關係，確有北京官方的默許或認同，但隨後發生蔡英文和川普通話事件，導致北京對蔡英文質疑加深，周志懷先前放出言論蕩然無存。

黃奎博說，他個人認為周志懷言論可靠性高，北京未把門全部關閉，但英川通話延緩了兩岸可能找到新共同和議時機，導致兩岸至今仍處於僵持。

大陸中國社科院台灣研究所所長周志懷去年11月30 日在「第三屆兩岸智庫學術論壇」上表示，中國大陸不反對在「九二共識」之外，建立體現「一中原則」內涵的兩岸新共識。

黃奎博是在華府台美關係研究中心(ITAS) 舉辦的研討會「台灣：美國的籌碼或大買家？」接受媒體訪問，表達前述看法。

他表示，台灣應強調對兩岸關係立場未偏離兩岸政治對話基礎，但北京也要給台灣一些時間，讓民進黨發現一個不談九二共識，但兩岸可接受的運作模式，「北京若太急，只有讓民進黨更不妥協，兩岸關係更不穩定。」

兩岸產生新共識的可能性有多大？黃奎博認為，中國看似鐵板一塊，但非無彈性，只要有「一中原則」在內的新方法，中國大陸其實都可考慮。

至於大陸涉台研究機構：社科院台研所、全國台研會，近日調整領導班子，北京把有涉外事務人參與對台議題，黃奎博認為，中共人事調整，強調知美派對兩岸事務影響力，了解美國因素不可忽略，希望透過這樣調整，把對台主要人力，調整到更具國際觀，兩岸關係不再只是國共或國民的政黨關係，帶入區域和國際環境，在對台政策上有更好判斷。相對而言，對台灣就是警訊，中國大陸對台政策更週延，台灣就要更小心。

(中時)