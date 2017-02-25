中正紀念堂「去蔣化」 柯文哲：我沒意見

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二二八事件70週年暨解嚴30週年，文化部長今天宣布，中正紀念堂係威權統治時期，為紀念威權統治者而建立，將進行轉型，目前已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鮮明商品(公仔、文具、生活用品等)下架停售等。

台北市長柯文哲的祖父經歷228事件，對於文化部的「去蔣化」，柯文哲說，他其實沒有特別的意見，對他而言，歷史就是歷史，可以提醒大家過去有那段歷史，但沒有特別強烈的想法。

柯文哲說，對中正紀念堂唯一的意見，就是覺得當公園的立場，圍牆可以拿掉。

(中時)