2月25日中視午間新聞搶先看
今天2月25日的中視午間新聞搶先看：
《晶華大火 晶華酒店火警 住客怨疏散無引導》
台北市晶華酒店，今天凌晨3點多發生火警，消防隊立即搶救，現場疏散近700人。起火點疑似在香奈兒的地下室倉庫，裡面幾乎都是精品，損失金額還無法估計。
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《武嶺擠爆凍! 冷氣團罩 武嶺湧賞雪.櫻車潮》
入冬最強寒流襲來，合歡山昨晚八點多開始陸續降下冰霰，並短暫飄雪，由於路面未結冰，兩百多輛車清晨放行，往武嶺出現塞車景象。
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《川普禁媒 來真的 川普禁CNN.紐時記者採訪》
美國總統川普又有驚人之舉，白宮開出媒體「黑名單」，禁止多家媒體參加白宮新聞簡報。包括CNN、BBC、《紐約時報》、《洛杉磯時報》等等。美聯社及《時代》雜誌，則是拒絕出席。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播陳志耕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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