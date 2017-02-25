臉書有侷限 藍委架網頁秀問政成績
資深中國國民黨籍立委林德福與新科國民黨籍立委李彥秀不約而同架起個人網頁，用專題式方式秀出問政成績。林德福表示，網頁像簡易式圖書館，所有作為一目了然。
社群網路興起，改變立委與民眾距離，但立委要處理的事務繁雜，大到法案推動與審查，小到地方選民服務，在社群網站臉書（facebook）上很難清楚呈現工作成果。不少立委架起個人網頁，用專題式網頁向選民簡報。
日前架起個人網頁向選民報告上會期做了什麼的李彥秀說，過去習慣問政資料放臉書，但臉書設計是時間軸概念，不全然是問政成果。
李彥秀表示，過去有印製簡單文宣在地方發放，但與在網路宣傳上仍有不足，就利用免費網路資源，整理出上會期問政成績單，製作成簡單網頁，在網路上也能被留意到整個團隊半年來努力。
同樣架起網頁的林德福說，臉書是即時動態，無法有效整理個人資訊，而網頁像簡易圖書館，讓大家可一目了然知道政治人物過去從地方建設到法案作為，這是他嘗試在網路上努力方向。
林德福也常在臉書粉絲專頁分享有趣小故事及分享一些新知識，增加臉書粉絲團可看性。
他說，許多政治人物默默為民服務，但時代環境變化，臉書經營成為每個政治人物須面對的功課。科技改變影響人與人間溝通方式，變得更迅速。
林德福表示，現在很多人身上幾乎離不開手機，這是現在政治環境因科技而受衝擊與改變，他希望透過臉書跟大家分享一些想法或觀察，更重要是讓民眾知道他平常生活在做什麼，在立法院推動那些法案，及對政治議題有哪些想法與看法。1060225
(中央社)
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