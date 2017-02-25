古裝劇成本貴台灣不愛拍 陸劇搶攻市場

－大陸通俗文化專題之四後宮甄嬛傳、瑯琊榜等大陸古裝劇在台灣掀起「追劇熱」，古裝劇成本昂貴，台灣已少拍，但大陸砸錢不手軟，製作費一集動輒人民幣上百萬，強勢進攻台灣，推動古裝劇滾滾紅潮。

大陸古裝劇在台灣擁有不錯人氣，經典台詞網民們更是朗朗上口，後宮甄嬛傳裡的「賤人就是矯情」、瑯琊榜裡「下雪了，最適合殺人了」，都被PTT實業坊的鄉民廣泛引用，大陸古裝劇對台灣通俗文化的影響日漸加深。

這些跨越台灣海峽東進的大陸電視劇，古裝劇往往能「順利搶灘」，時裝劇卻似乎出現「水土不服」，至今仍未有一部大陸時裝劇受到台灣民眾廣泛關注。兩相對比，箇中原因值得玩味。

小安是台灣電視劇編劇，他觀察，時裝劇講求時尚，但大陸時裝劇的現代感不夠，一些造型顯得老氣，即使劇情還不錯，但觀眾看在眼裡就是覺得怪怪的；何況大陸時裝劇在台灣，還要面臨日劇、韓劇的夾殺。

相較之下，大陸古裝劇在台灣市場面對的阻力較小。除了不用面對日、韓勁敵，加上兩岸在1949年前的歷史相近，對台灣民眾來說，看大陸古裝劇很理所當然，最重要的一點，是台灣古裝劇拍得越來越少。

打開大陸各家衛星電視頻道，現今晚間的熱門黃金時段，電視上播的劇種有時裝劇也有古裝劇，東方衛視正在熱播古裝神話電視劇「三生三世十里桃花」，湖南衛視則有描述核心家庭生活的時裝劇「周末父母」。

然而台灣近來推出的八點檔，大多數都是時裝劇。

大陸樂視影業自製副總裁蔡英典是台灣人，在兩岸影視圈打滾20多年。他說，古裝劇對造型、場景講究，製作成本高於時裝劇。台灣電視頻道開放後，搶著分食台灣2300萬人口市場，電視劇盡量壓低製作成本，劇種也變得單一。

蔡英典表示，大陸電視劇的製作費，一集45分鐘大概都要人民幣上百萬元；根據小安的說法，台灣一集120分鐘電視劇，製作成本卻只有新台幣120至130萬元。換算下來，大陸電視劇的製作費是台灣的7倍之多。

蔡英典表示，以前提到台灣古裝劇，外界就會想到楊佩佩、瓊瑤等黃金製作人的名字，當年的盛況，現在台灣已不復見。此外，兩岸收視人口規模差異甚大，製作電視劇可收穫的版權費、廣告收入也有明顯落差。

台灣電視劇因「市場因素」漸漸「棄守」古裝劇市場，對岸在製作費上卻從不眨眼，古裝劇場面盛大又精緻，令大陸古裝劇在台灣更顯得強勢。從早期的「大漢天子」，再到去年的「瑯琊榜」，古裝劇紅潮滾滾襲來。

小安觀察，雖然台灣民眾現在還不習慣看大陸時裝劇，然而近來如鄭爽主演的「微微一笑很傾城」以及「何以笙簫默」等大陸時裝劇也引起台灣網民關注，從中可看到，大陸時裝劇在節奏掌握與劇情內容已顯著提升。

大陸時裝劇近年不斷師法韓劇，並請來台灣演員，如李威演出的「幸福劇場」，及陳妍希擔綱女主角的「北上廣依然相信愛情」，未來若進攻台灣有望拉近民眾心理距離，時裝劇假以時日或有可能創造如古裝劇的收視熱潮。1060225

(中央社)