文化部推中正紀念堂轉型 獨派肯定
政府推動中正紀念堂轉型，台灣北社社長張葉森今天肯定文化部，他說，這是「遲來的正義」，也是最起碼的，「如果轉型正義這一步都沒有辦法這樣做的話，轉型正義等於做假的」。
今年是二二八事件70週年，文化部長鄭麗君今天說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。
張葉森今天受訪指出，這是遲來的正義，前總統陳水扁就已經想要把中正紀念堂改成民主紀念園區，也有人建議至少改成歷任總統紀念館，才能夠表現出台灣已經民主。
張葉森說，陳水扁執政時期，把「大中至正」的牌匾改成「自由廣場」，下一步就是要把中正紀念堂改成民主紀念園區，可惜那時候沒有做徹底、做完成。
張葉森指出，社會上一直希望能夠把裡面展覽的文具、商品下架，才不會說，已經是民主國家了，還在紀念一個世界有名的殺人魔，這是國家的恥辱，把商品下架是最起碼的、這是第一步，一定要這樣做。
他說，非常肯定文化部長這樣做，「如果轉型正義這一步都沒有辦法這樣做的話，轉型正義等於做假的」，世界上都知道台灣還在紀念一個獨裁、威權者。
張葉森認為， 二二八事件「他（蔣中正）應該負最大的責任，他應該是所謂的元凶，他的家屬或所屬政黨應該出來真誠地道歉，台灣才能真正的和解」。1060225
(中央社)
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