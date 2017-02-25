江西南昌1飯店火災 已知3死14傷

我要評比

大陸江西南昌市紅谷灘新區，「海航白金匯酒店」25日上午發生火災。（取自陸媒）

新華社報導，25日早上，大陸江西南昌市紅谷灘新區一家名為「海航白金匯酒店」的星級酒店發生火災。據悉著火樓層為二樓，正在裝修，共有十多名工人在裡面施工，火災發生時有人員被困。

央視新聞稱，據南昌市消防支隊表示，消防出動救援力量160多人、消防車19輛，疏散群眾300多人，明火已滅。火災已致3人死亡，14人受傷。

另據江西手機報消息，火災時間為25日早上8點，該報記者目擊，飯店2、3樓冒濃煙，有人員被困。目擊者稱：「剛剛有位20多歲的女生從2樓跳下，摔到了腿。」，5樓有對夫妻被困，消防官兵正前往救援。

報導稱已有3名被困男子被救出，並送往醫院救治。江西手機報記者在現場看到，3名被救出民眾均處於昏迷狀態。

另據中國江西網消息，該處火災引發當地民眾關注，救援工作已進入尾聲，有一人戴著手銬被帶出。

(旺報)