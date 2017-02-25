老闆帶頭行騙 中市警方破獲詐欺車手集團逮6人

台中市警局第六分局23日經台中地檢署檢察官指揮下，破獲以黃姓男子為首等6人之詐欺集團！（陳世宗翻攝）

警方並查扣大批被害人資料、國內提款卡、存摺及全國通服務卡等相關證物，獲利逾新臺幣三千萬元。（陳世宗翻攝）

詐騙集團近年來犯罪頻繁且行騙手法推陳出新，許多民眾受騙！台中市警局第六分局，於23日經台中地檢署檢察官指揮下，破獲以黃姓男子為首等6人之詐欺集團，並查扣大批被害人資料、國內提款卡、存摺及全國通服務卡等相關證物，獲利逾新臺幣三千萬元。

警方調查，38歲的黃男，於105年5月間招攬旗下詐欺成員，在台中市北屯區河北路段掛羊頭賣狗肉，以經營檳榔攤、中古汽車買賣及信用貸款公司為幌，先以申辦貸款須活絡金融帳戶為名義，向員工騙取帳戶外，再由事後知情之員工向急需現金、不知情民眾騙取帳戶供渠洗錢使用。

該集團由機房成員以「詐領健保費，涉及刑案，須繳交保證金」、「假親友借貸，真詐財」、「網路購物簽名單簽署有誤，需洽銀行註銷付款」等名義訛騙；使被害人陷於錯誤，將名下帳戶存款轉帳至指定帳戶，待發現時，錢早已被提領一空。

警方指出，經專案小組長時間跟監、蒐證，查出綽號「老闆」之黃姓犯嫌，貪圖詐欺工作輕鬆、報酬又高，出獄後不思悛悔重操舊業，連員工也不放過一樣行騙，惟法網恢恢仍被查獲。

市警局第六分局106年迄今已成功阻詐11件，共計171萬5000元，並破獲詐欺案12件。警方呼籲，接到可疑電話時，應注意依「一聽、二掛、三查證」之原則，並聽清楚對方之聲音及談話內容，如有懷疑應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙專線或110查證，以避免受害。

(中時)