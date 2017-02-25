潘政琮走出低潮 本田菁英賽瞄準冠軍
連續兩場比賽遭淘汰的台灣高球小將潘政琮，本周轉戰本田菁英賽走出低潮，繼首回合打出低於標準桿4桿的66桿，今第2回合延續火熱手感，在第3洞抓下老鷹，再敲出低於標準桿2桿的68桿，兩回合合計低於標準桿6桿，不但順利晉級，距離領先者更只有3桿差距，並列第5，仍有望瞄準冠軍寶座。
潘政琮轉戰PGA不見生澀，出賽11場比賽，有6場順利晉級，更在今年1月底的農保公開賽打下PGA生涯最佳的第2名，儘管在那之後遭遇連續兩場遭淘汰的低潮，但本周來到佛羅里達，找回應有水準，今第2回合射1鷹、抓3鳥、吞3柏忌，打完兩回合繳出134桿，距離領先的美國老將帕瑪與布萊恩，僅有3桿差距。
(中時電子報)
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