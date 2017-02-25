當好萊塢遇上川普 奧斯卡白宮打對台

美國資深女星梅莉史翠普上月在金球獎頒獎典禮痛批總統川普，引起各方叫陣。奧斯卡盛會即將登場，相信自由派當家的好萊塢影星不會放過機會，不過川普可能也嚴陣以待。

梅莉史翠普（Meryl Streep）在金球獎頒獎典禮領取終身成就獎，嚴批當時尚未就職的川普，川普也不客氣地在推特（Twitter）回擊。奧斯卡主辦機構美國影藝學院宣布，史翠普將擔任頒獎人，各界都在看梅姨是否會再出招。

奧斯卡典禮26日當晚，白宮將舉行州長晚宴，川普夫婦全程參與，預料無法收看頒獎實況。白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）22日表示，第一夫人花了很多時間籌備晚宴，歡迎全美州長到訪，相信總統與第一夫人當晚會專注於此。

好萊塢是自由派和民主黨的大本營，選舉期間，大牌藝人依慣例表態助選，對川普沒有好話。梅姨在金球獎語重心長批評川普，好萊塢一片叫好，但川普陣營認為，美國電影圈也是需要推翻的體制的一部分，和社會脫節，川普支持者恐怕不知道誰是梅莉史翠普。

根據推特紀錄，川普過去不但愛看奧斯卡，還多所批評。他對2015年頒獎典禮的評語是「對過去成就的攻擊，簡單說就是糟糕！」，「史上最爛的舞台設計，節目看來嚇人，極端無聊！」

川普猶如奧斯卡頒獎典禮的「影評人」，他對2014年主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）的評語是「連台詞都記不住」，「難道總統歐巴馬製作今年的頒獎典禮？怎麼讓我聯想起歐巴馬健保網站！」

奧斯卡頒獎典禮是不分政黨立場的年度影藝盛事，但典禮和入圍影片從未和政治脫離關係。

前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在2013年的典禮，和美軍共同錄影宣布入圍影片，當時引起保守派觀眾批評政治介入，不過共和黨執政時的第一夫人蘿拉．布希（Laura Bush）也曾以錄影出現。

電影把觀眾帶離苦悶的現實，奧斯卡入圍影片也能反映時代的政治情景。

芝加哥（Chicago）是百老匯音樂劇改編的歌舞片，獲得奧斯卡最佳影片，美國當時歷經911事件，全國籠罩在陰影下，最佳影片項目在「時時刻刻」（The Hours）與「戰地琴人」（The Pianist）兩部沉重題材的競爭下，頒給能讓觀眾解憂的音樂喜劇。

2016年美國因總統選舉社會矛盾與衝突加深，川普當選的衝擊不下於戰爭。2017年奧斯卡入圍的9部最佳影片題材各異，唯一突出的是愛情歌舞片「樂來越愛你」（La La Land），這同樣反映出部分美國社會看衰政治前景，不如看部歌舞片吧！1060225

(中央社)