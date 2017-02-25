英發表香港半年報告 陸：停止干預香港

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針對英國政府發表「香港問題半年報告」，中國大陸外交部發言人耿爽說，任何外國無權干涉香港事務，中國大陸一貫反對英國定期發表這份報告，並要求英國「停止干預香港事務」。

中國大陸外交部24日深夜以發言人耿爽答記者問的形式，針對英國政府最新一期的「香港問題半年報告」，作上述回應。

耿爽宣稱，香港主權轉移20年來，中國大陸中央政府「全面貫徹『一國兩制』、『港人治港』、『高度自治』方針，嚴格按照憲法和基本法辦事，全力支持行政長官和特區政府依法施政。香港繼續保持繁榮穩定，香港居民『依法享有充分的權利和自由』」。

他表示，香港是中國大陸的特別行政區，「香港事務屬於中國內政，任何外國無權干涉」。英國政府在香港主權轉移後定期發表「香港問題半年報告」，中國大陸一貫堅決反對，並要求英國不要發表有關報告，「停止干預香港事務」。1060225

(中央社)