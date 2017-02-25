醫療軟實力 幫台灣穩邦誼

為了讓馬紹爾民眾和糖尿病和平共處，台灣護理師徐韻婷發想公共衛生宣導計畫，深入社區幫民眾健康篩檢，還辦烹飪教室，教民眾健康飲食。（徐韻婷提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年2月25日

台灣邦交國馬紹爾群島共和國人民，常受糖尿病慢性折磨，甚至病重才發現罹病，但總成憾事。台灣護理師徐韻婷（右）自願到馬國長駐，幫忙衛教，用醫療軟實力，維繫邦誼。（徐韻婷提供）中央社記者陳偉婷傳真 106年2月25日

台灣邦交國馬紹爾群島共和國，人民常受糖尿病慢性折磨，甚至病重才發現罹病，但總成憾事。台灣護理師徐韻婷自願到馬國長駐，幫忙衛教，用醫療軟實力，維繫邦誼。

馬紹爾群島位於南太平洋，由數百個島嶼組成，多屬環礁地形，是中華民國邦交國之一。炙熱的氣候、湛藍的海洋和和善的人民，增添馬紹爾的風情；但當地醫療資源缺乏，醫護人力不足，民眾若染上重病，往往需要千里迢迢送台灣、美國或菲律賓救治，耗日費時，人命可能就此消磨。

駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心在西元2008年成立，至今運作10年。衛生中心的任務除了協助改善馬國人民糖尿病的狀況，減輕他們因罹病帶來的生活不便，也定期派台灣的醫師到馬紹爾短駐，豐富馬國醫療資源，讓受病痛所苦的人有重生的機會。

糖尿病是馬國人民長久以來的夢魘，根據世界衛生組織統計，馬國糖尿病盛行率約24%。但駐馬國台灣衛生中心的護理師徐韻婷觀察，社區有很多人根本不知道自己有糖尿病，粗估盛行率應該有30%。

徐韻婷說，馬紹爾的地理環境特殊，美國曾選擇此地進行核爆，受核輻射影響，當地人原本賴以維生的捕魚、採集椰子等，都變成遙不可及的事情。當地也難種植蔬果，必須仰賴進口，但價格又很高昂，一般民眾根本無力負荷。

她說，當地人三餐多是吃很多的飯配上烤肉或罐頭，也常吃加工品、泡麵等，飲食非常不健康，澱粉類等高升糖食物又是讓血糖控制不穩的元凶。

糖尿病需要長期的飲食控制、運動、搭配藥物治療，徐韻婷說，為了讓當地民眾和糖尿病和平共處，她發想了公共衛生宣導計畫，找當地民眾、非政府組織和宗教團體一起合作，深入社區幫民眾量身高、體重、血壓，收集健康監測資訊，且衛教糖尿病相關知識，還辦烹飪教室，教民眾健康飲食。

徐韻婷說，當地人一開始當然完全不買帳，飲食習慣要一時半刻改變也相當困難。她一開始熱血沸騰，拚命跟馬國人民說應該怎麼改變，「但她們早就聽過太多人告訴他們應該怎麼做」，由上而下的指導只讓馬國人民當成耳邊風。

「這個島上唯一能改變的，就是馬國人民自己」，徐韻婷說，有些人可能抱持著「要來改變島民」、「給別人新生」的心情投入國際醫療服務，但只有當地人發自內心想為自己改變，一切才有動起來的可能。

她改用鼓舞的語言，跟馬國人民互動，雙方一起思考怎麼讓糖尿病衛教深入每個家庭，才讓整套公衛宣導計畫順利推行下去。

台灣的醫療輸出是維繫邦誼的重要關鍵，徐韻婷身為駐馬國台灣衛生中心唯一一名長駐人員，對馬國的政治環境、社會脈動和人際網絡都細細掌握，也讓她更明白台灣的國際處境雖勢單力薄，但靠「軟實力」也能讓對方心悅誠服，願意和台灣當朋友。

過去馬國人民到首都馬久羅醫院看診，患者照X光大排長龍，要花很久的時間，加上沒有影像儲傳系統，醫師還得跑去X光室看片，往往來回就要1、2個小時。台灣協助馬久羅醫院建置數位化系統，大幅改善就醫方便度。

不只是軟硬體的建置，徐韻婷說，2016年的3月到7月，有兩名醫療替代役男到馬紹爾服務，幫忙做社區衛教、糖尿病篩檢。

替代役男觀察，很多患者因為發現的太晚，導致糖尿病足、必須截肢，造成難以回復的傷害，患者來篩檢時，一併加做足部測試，及早發現末稍神經病變問題，能更早轉診，提供更好的治療。

「讓馬國人感受到誠意，不是做完計畫就走」，徐韻婷說，若說到馬紹爾是做醫療援助，更像是「學習之旅」，學到和不同文化、語言、想法的人溝通，把事情做的圓滿，讓彼此牽著的友誼之手握得更緊，「給的過程也收穫滿滿」。1060225

(中央社)