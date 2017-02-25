廣西新增1例H7N9病例　今年3死

我要評比

中國大陸廣西壯族自治區衛生和計劃生育委員會今天通報，廣西新增報告1例人感染H7N9流感病例，患者經搶救無效死亡。

今年以來廣西已發現3例人感染H7N9流感病例，均醫治無效死亡。

中新社報導，根據通報，這名患者為廣西桂林市平樂縣人，發病前曾有食用自家病雞的肉，因病情危重，經搶救無效死亡。

報導稱，今年中國大陸H7N9疫情與往年相比來得早，病例數增加。專家認為，目前H7N9疫情處於高度散發期，病毒傳播途徑仍是由禽到人，接觸被感染的禽或暴露於活禽市場是人感染H7N9的重要危險因素。1060225

(中央社)