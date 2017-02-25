緬甸陸企被砸 陸學者：恐有幕後指使者
針對緬甸陸企被砸，有中國大陸學者聲稱，緬甸的非政府組織越來越多，工會組織眾多，大多數罷工活動往往由這些工會發起，因此這一事件不能排除有「幕後機構支援的可能性」。
大陸環球時報報導，長期關注緬甸事務的中國大陸華僑大學副教授黃日涵說，據他瞭解，這次陸企被砸事件是由勞資糾紛引起，而類似事件近來在緬甸並不少見。
黃日涵說，更需要注意的是，隨著緬甸國內的開放程度越來越高，緬甸的非政府組織（NGO）也越來越多。
他表示，目前緬甸出現了很多工會組織，且大多數罷工活動發起人往往都不是工廠的員工，而是專職的工會人員。因此，不能排除這些工會組織有「幕後機構支援的可能性」。
位在緬甸舊都仰光的杭州百藝紡織製衣公司廠區，23日早上被旗下300名當地員工打破門窗、毀壞設備，事後5名帶頭者被當地警方逮捕。
有報導指出，緬甸近2年來出現罷工潮，對當地許多陸資、韓資服裝廠造成衝擊。這些緬甸員工往往要求更高的工資及更少的工作時間。1060225
(中央社)
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