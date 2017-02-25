修車廠兼營簽賭 以LINE聯繫賭客
60歲李姓長者經營修車廠，兼營地下六合彩等簽賭站，還用通訊軟體LINE聯繫賭客，加上個性豪爽，生意興隆，但仍遭警方循線逮捕。
台北市政府警察局大同分局調查，李姓長者在新北市泰山區經營修車廠及二手車買賣，私下兼營六合彩及今彩539簽注站，在當地小有名氣，賭客眾多。李嫌以修車廠為掩護，養狗並裝監視器，料想警方不會起疑，但樹大招風，警方早早掌握情資蒐證。
警方長期蒐證，見時機成熟，20日持搜索票前往查緝逮捕，起獲傳真機1台、簽注單1批、監視器主機1部及手機1支。
李嫌向警方表示，最早是自己小玩兩把，後來請他幫忙下注的人愈來愈多，他又不吝分享「明牌」，最後索性下海經營簽注站；他利用LINE聯繫賭客，接收最新下注資訊，賭客遍及台北市、新北市與桃園市一帶。
警方訊後依賭博罪嫌移送法辦，並逐一過濾賭客資料準備約談到案。1060225
(中央社)
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