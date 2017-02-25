文化部長鄭麗君：提案修法 啟動中正紀念堂轉型

文化部長鄭麗君今（24）日表示，今年是二二八事件七十周年暨解嚴三十周年，文化部基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，將提案修法，啟動中正紀念堂轉型。

文化部已於2月10日邀請專家與學者成立「中正紀念堂轉型推動諮詢小組」，協助文化部推動社會討論，將針對為何轉型、轉型後用途、城市規劃等層面，透過社會的對話與反思來凝聚共識。

鄭麗君指出，今年適逢二二八事件70週年暨解嚴30週年，將推動轉型正義的整體工作，包括還原歷史真相、釐清責任歸屬、平反及賠償、落實人權教育等，都有待政府與民間共同協力推動，才能促使社會邁向和解。文化部正積極籌備成立國家人權博物館，整理白色恐怖史料，期待有助於歷史真相的釐清，並成為台灣人權教育的重要基地。

此外，中正紀念堂係為紀念威權統治者而建立，自101年改隸文化部，屬於文化部所轄三級機關。文化部基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，認為中正紀念堂有必要進行轉型，提出「中正紀念堂管理處組織法」修正草案，從法制面正式推動轉型。

鄭麗君表示。在完成修法之前 ，為避免複製威權文化，文化部現階段將逐步讓空間回歸中性使用。已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鲜明商品(公仔、文具、生活用品等)下架停售；個人剪影logo不再使用，改用堂體意象logo；停止發放涉及威權崇拜之文宣品及簡介；開閉館停止播放「蔣公紀念歌」；展廳、藝廊、演藝廳更名，回復原先使用之1展廳、2展廳、一樓藝廊、演藝廳等中性名稱，並以藝文使用為優先；另將啟動文物展視室文物協調歸還國史館等其他單位事宜，文化部並將持續循序漸進進行轉型行政前置作業及相關準備工作。

鄭麗君強調，唯有不斷的面對歷史、正視傷痛，才能認識錯誤，也才能記取教訓，從而在人權價值的共識基礎上促進社會和解。此外，文化部將透過國家人權博物館，來盡力協助還原威權統治時期的歷史真相，以文化視野來重建歷史，以文化的力量來促進當代和歷史不斷的對話與反思。

(工商)