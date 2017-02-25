奧總理柯安：英脫歐 應支付1.96兆「分手費」

奧地利總理柯安在專訪中，正式對英國提出脫歐費用600億歐元。（圖/美聯社）

繼日前歐盟（EU）首席談判官決議，將擱置與英國進行脫歐談判後，奧地利總理柯安（Christian Kern）也對英國開砲，日前接受專訪時當被問到對英國脫離歐盟的看法，竟直言要日不落國付出600億歐元（約1.96兆台幣）的「分手費」，成為第一位實際提出這筆費用的歐盟官員，也看的出歐盟普遍對欲「分手」的英國，抱持相對不友善的態度。

據彭博社（Bloomberg）報導，自從英國首相梅伊（Theresa May）定調路線後，王國政府便加快腳步地與歐盟進行談判，但歐盟方面卻認為，由於雙方的認知差異太大，決定暫緩談判至年底。而奧地利總理柯安更在專訪中直指，欲脫離歐盟的英國，應付出高達600億歐元（約1.96兆台幣）的費用來支付損失和欠款，但先前曾呼籲歐盟別懲罰英國的他也知道，如此天價的費用，英國絕不可能無條件接受。「但天下沒有白吃的午餐，我們必須確保歐洲市場的體制，並讓其他成員知道任何行為所需支付的代價。」

英國自從國內公投批准了脫歐的行動後，在輿論和各國的壓力下，擱置談判好一段時間，直到首相梅伊親自上火線，定調政府往後的路線與時間表，才讓「脫歐」正式排入政府的行事曆當中。如今在下議院批准後，相關法案已送交上議院（House of Lords）進行審核。希望3月底能完成授權的梅伊，擔心拖長時間恐不利於英國經濟與就業，但如今德法的態度大改變，恐讓英國再次面臨長時間的「拖延」等待。

至於這場「脫歐」還會拖延多久？柯安認為，「對歐盟而言，首要之務是確認脫離協定的內容，再來才是確定未來英國公民與歐盟公民的法律權利義務，只有當這兩項基礎明確後，才可能與英國進行貿易和外交互惠的談判。但我認為，光是兩項基礎恐需耗時近2年的時間。」他語重心長地表示，「畢竟脫歐從不是單純地歐盟與英國的關係，一旦處理不當，反而會造成多年來辛苦建造的歐洲統合，再度面臨崩解的命運，這絕非我們希望看見的。」

(中時電子報)