廣東春節後攔截逾千名東南亞偷渡客

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據報導，中國大陸廣東省在春節過後出現大量偷渡客，他們都來自東南亞，當局至今攔截了1178人。

香港大公報今天報導，春節過後，這些來自東南亞的外籍人士偷渡廣東或轉道偷渡香港的情況愈加猖獗。

報導引述廣東省公安邊防總隊消息指出，從2月1日至今不足一個月內，廣東多地查獲外籍人士偷渡案件42宗合共1178人，較去年同期分別激增156%和327%。

據報導，這批偷渡客全部為東南亞籍，「80後」占比近8成，他們往往以老鄉親朋乃至家庭「抱團」偷渡，目的是到廣東或香港前來「打黑工」。

警方指出，大規模偷渡活動背後呈現出組織化、職業化、跨境化以及偷渡線路多樣化等特點。

報導引述廣東省公安邊防總隊司令部參謀長趙全洪說，在當地「蛇頭」的引誘下，偷渡客鋌而走險，一方面自身安全和權利得不到保障，也易引發盜竊、搶劫、販毒等違法犯罪問題，為粵港兩地的社會治安帶來了不小威脅」。1060225

(中央社)