到加油站不只打工 長榮大學、中油助學生躋身國營事業

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中油油品行銷事業部副執行長張凱南（右）與長榮大學校長李泳龍簽署「企業家族合作備忘錄」與「產學結盟合約書」，培育優秀人才前進國營事業。（曹婷婷攝）

退休潮加上一例一休政策上路，中油預估今年將有300人退休，人力缺口增加，台灣中油選定與長榮大學簽訂產學結盟，推出「儲備幹部養成班」，優先提供長榮學子實習，再輔導考試，畢業後符合資格者，可望成為中油的一份子。

躋身國營事業是許多人的目標，向來吸引許多學子打工選項的中油加油站，未來也可能讓學子打工同時，兼為就業預先做好準備。

台灣中油公司行銷事業部副執行長張凱南表示，這幾年中油公開招考，吸引很多碩士考試，中油這一、兩年面臨退休潮，公司未來需要更多優秀人才，他認為，企業、大學攜手培育人才，給年輕人多一點機會，才是真正對社會有幫助。

這也是中油在嘉南地區第一所產學合作的大學，雙方未來將成立「儲備幹部養成班」，提供管理學程與語文學程進修學士班學生就近媒合到各加油站工作，透過「做中學、學中做」產學建教方式，提供學生實習場域，及早為未來就業做準備，還能提早熟悉業界生態，學用接軌。

參與「儲備幹部養成班」學生，除享有勞健保、團保、加班費及各項獎金等福利外，工讀滿3年，即可取得報考中油「加油站儲備幹部僱員甄試」資格，考試合格即能成為正式員工。

張凱南說，許多大學生打工會挑加油站，但過去，半工半讀可能偏廢課業，產學合作則能由學校協助輔導考取相關工安證照。長榮大學校長李泳龍說，學生只要肯努力，進入儲備幹部養成班，等於是進入中油的捷徑，校方也會全力協助學生前進國營事業，保障未來就業。

(中時)