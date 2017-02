海內外專家審視 3結論有利楊泮池

震撼學界的郭明良論文案,台大昨天解聘涉案的兩名教授,但未懲處楊泮池,引發外界質疑。校方今天公布特別委員會的調查報告,其中3點結論,釐清楊泮池的責任。

台大教評會昨天未對楊泮池做出懲處,主要是依據日前特別委員會調查結論。台大副校長郭大維今天接受媒體採訪,首度公開特別委員會於今年2月23日做出的報告,總共19頁主要以英文寫成。

郭大維引述特別委員會報告,其中有相當大的篇幅,都在論述楊泮池的責任,包含3大面向。

第一,楊泮池在爭議論文中擔任共同作者是否合宜?調查委員會除比對楊泮池、郭明良兩人說法外,還向國際頂尖期刊Nature的編輯諮詢相關經驗。結論認為,楊泮池除提供細胞株外,還具體提供臨床想法、建議和研究方向,足以擔任共同作者(Dr. Yang qualifies as a co-author in these papers)。

第二,楊泮池是否違反學術倫理?調查委員會比對海內外類似案例,認為此次論文圖片造假,第一作者、通訊作者的責任較大,其他共同作者的責任,需符合比例原則,楊泮池在爭議的論文中並無責任。(Dr.Yang dose not bear any responsibility for the problematic data in these paper.)

第三,楊泮池是否需辭職?特別委員會以海內外相關例子,包括美國健康研究院的經驗,也談及前教育部長蔣偉寧涉入的論文爭議。委員認為蔣偉寧案中,5篇遭撤稿的論文,都是由其門生陳震遠在完全未知會的狀況下,讓蔣偉寧掛名,導致蔣偉寧辭職。楊泮池案例則不能相提並論,楊泮池在論文中有一定貢獻,且出現問題的數據,都是出自郭明良實驗室的結果,與楊泮池無關。

特別委員會最後以票決6比0,認定楊泮池沒有理由需辭職(There is no reason why Dr.Yang should resign)。1060225

(中央社)