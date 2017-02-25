海內外專家審視 3結論有利楊泮池

震撼學界的郭明良論文案，台大昨天解聘涉案的兩名教授，但未懲處楊泮池，引發外界質疑。校方今天公布特別委員會的調查報告，其中3點結論，釐清楊泮池的責任。

台大教評會昨天未對楊泮池做出懲處，主要是依據日前特別委員會調查結論。台大副校長郭大維今天接受媒體採訪，首度公開特別委員會於今年2月23日做出的報告，總共19頁主要以英文寫成。

郭大維引述特別委員會報告，其中有相當大的篇幅，都在論述楊泮池的責任，包含3大面向。

第一，楊泮池在爭議論文中擔任共同作者是否合宜？調查委員會除比對楊泮池、郭明良兩人說法外，還向國際頂尖期刊Nature的編輯諮詢相關經驗。結論認為，楊泮池除提供細胞株外，還具體提供臨床想法、建議和研究方向，足以擔任共同作者（Dr. Yang qualifies as a co-author in these papers）。

第二，楊泮池是否違反學術倫理？調查委員會比對海內外類似案例，認為此次論文圖片造假，第一作者、通訊作者的責任較大，其他共同作者的責任，需符合比例原則，楊泮池在爭議的論文中並無責任。（Dr.Yang dose not bear any responsibility for the problematic data in these paper.）

第三，楊泮池是否需辭職？特別委員會以海內外相關例子，包括美國健康研究院的經驗，也談及前教育部長蔣偉寧涉入的論文爭議。委員認為蔣偉寧案中，5篇遭撤稿的論文，都是由其門生陳震遠在完全未知會的狀況下，讓蔣偉寧掛名，導致蔣偉寧辭職。楊泮池案例則不能相提並論，楊泮池在論文中有一定貢獻，且出現問題的數據，都是出自郭明良實驗室的結果，與楊泮池無關。

特別委員會最後以票決6比0，認定楊泮池沒有理由需辭職（There is no reason why Dr.Yang should resign）。1060225

(中央社)