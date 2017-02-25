停放蔣公紀念歌 洪秀柱：不智之舉
中國國民黨主席洪秀柱今天表示，中正紀念堂停放「蔣公紀念歌」等會引發社會對立、仇恨與分化，不智之舉；國民黨副主席郝龍斌說，意識形態主導，文化部做這件事非常不妥當。
二二八事件70週年，文化部長鄭麗君說，中正紀念堂有必要轉型，將提組織法部分條文修正草案，紀念堂商店也將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。
洪秀柱上午出席國民黨台北市第19屆青工總會長暨各區會長交接典禮前受訪表示，文化部不是要「去蔣化」、「去孫中山化」，是要「去中華民國化」。
郝龍斌說，中正紀念堂是很重要的觀光景點，主要對中國大陸與國際觀光客，也是文化資產保護的地方，意識形態主導，文化部做這件事非常不妥當。
國民黨中央委員連勝文表示，這證明執政黨意識形態作祟、意識形態治國，企圖放大衝擊；失業率、青年低薪、兩岸關係與年金改革等都比意識形態上作為重要。民主進步黨強調意識形態衝突，掩飾在重要國家議題上無法執行窘狀。1060225
(中央社)
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