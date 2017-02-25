林書豪再添2助攻 籃網3節落後金塊

NBA台裔球星林書豪傷癒復出，上半場他攻下7分，第3節雖未再添分數，但傳出2次助攻，可惜籃網以75比101落後金塊

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天在客場挑戰丹佛金塊隊，兩隊上次交手是在2016年12月7日，那場比賽籃網擊敗金塊，終止當時的3連敗。

因傷缺席超過兩個月後，林書豪今天復出並先發上陣，首節除貢獻1助攻、1籃板，還砍進一記大號外線，次節他展現速度爆發力，靠切入拿下兩分，中場前的讀秒階段也穩穩罰進兩球再添分數。

易籃再戰，林書豪在下半場仍率先上場，這節他打了4分鐘，傳出2次助攻，抓下1個籃板；前3節他共拿7分、5助攻、2籃板。

籃網首節短暫以7比2領先，被金塊12比2攻勢逆轉，首節以25比30落後，上半場以53比64落後達兩位數，第3節打完以75比101落後金塊。1060225

(中央社)