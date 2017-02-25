老拿1個朋友當例子 川普踢到鐵板

美國總統川普今天再度痛批媒體濫用匿名消息，結果他話才講完，就在口頭攻擊法國時說起自己「有個朋友」現在都不去巴黎，但沒說清楚朋友姓名，被網友罵到翻。

川普今天上午在年度保守政治行動會議（CPAC）中發表近1小時演說，除砲轟媒體，也升高力道口頭攻擊瑞典、法國和德國，將歐洲大片地區描繪成大批聖戰士出沒的惡地。

「華盛頓郵報」形容，川普面對台下立場相同的群眾，選舉細胞上身，再展競選語言罵媒體、批不公平貿易、重訴強化邊境管制，雖然沒有新論述，但支持者掌聲不斷，甚至不時隨著川普歡呼「美國、美國」，彷彿成為川普的取暖大會般。

不過，才剛大罵報假新聞的媒體是人民公敵，指責記者不該用匿名消息來源，法新社報導，川普講到他備受爭議的移民時說：「看看瑞典現在發生什麼事，看看德國，看看法國，看一下尼斯跟巴黎怎麼了。」

接著他把矛頭指向巴黎，說自己「有個朋友」過去每年都會造訪巴黎。

美聯社報導，川普說他這個朋友吉姆（Jim），「1個非常、非常實在的傢伙」已經4、5年沒去巴黎了，因為「巴黎已經不再是巴黎」。

這番話立即引來巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）推文反擊，伊達戈貼了張自己與迪士尼卡通人物米奇和米妮的合照說：「至川普與他的朋友吉姆，這是來自艾菲爾鐵塔的訊息，我們正與米奇與米妮一起慶祝巴黎無比的魅力。」

另1篇貼文則標註「川普與吉姆」（Donald&Jim），寫道2017年迄今，美國觀光客的預約跟去年相比，增加高達30%。

網友則紛紛上推特大罵川普自己才濫用匿名消息。

1名網友推文：「川普：『我有個朋友以前很喜愛巴黎』…，名字！名字！不要用匿名來源。」

另1名網友推文寫，「川普說：『不要用匿名消息來源』，」下一行接著寫說，「同樣是川普：『我有個朋友過去常去巴黎…』。」點出川普自打嘴吧。

還有人酸說：「川普稱這個人叫『吉姆』，所以我們現在可以縮小範圍了，找個『非常、非常實在的傢伙叫做吉姆』」。（譯者：中央社許湘欣）1060225

(中央社)