吳進木出席秘魯美洲國際青商會年度大會

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中華民國駐秘魯代表吳進木偕經濟組組長謝秀萍於當地時間24日上午，應邀出席在利馬市NM Hotel舉辦的「美洲國際青商會」2017年年度大會並致詞。

吳進木是應秘魯青商會（Junior Chamber International -Peru）主席維勒拉（Carlos Vilela Del Carpio）的邀請。

吳進木致詞時強調，國際青商會提供各國青年一個發展領導能力、學習社會責任及企業精神的平台，讓年輕人在現今社會與國家體制中扮演更重要且實質的角色。

這次參加「美洲國際青商會」活動人員是來自拉丁美洲各地青商會會長約計40多人，重要貴賓包括國際青商會主席艾策爾（Dawn Hetzel）、國際青商會執行副主席恩里格斯（Landice Henriquez）、國際青商會美洲發展委員會主席拉米雷斯（Cristian Ramirez）及聯合國人口基金（UNFRA）代表朱尼嘉（Elena Zuniga）等人。1060225

(中央社)