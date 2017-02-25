警專擁公費就業雙保障 成最熱門升學選擇
警政署擴大招募基層警力，台灣警察專科學校肩負重任，特出動優秀菁英至2017大學博覽會，為準高中畢業生解惑；228連假首日，警專攤位諮詢人潮熱烈，包括彰化女中、南投家商、文華高中、竹崎高中、弘文中學等校，都有學生到場詢問報考資訊。
遠從嘉義來的竹崎高中許家傅、朱偉誠等6名同學，一進展場直衝警專攤位，眾人圍著學長詢問「當警察難不難？入學有沒有門檻？考試要考哪幾科？學費多少？畢業後是不是馬上有工作？」面對學子提問，警專學長姐一一解答。
「念警專畢業後，保障比較就業！」許家傅說，有學長考上警專，加上老師鼓勵，特地到現場看看；朱偉誠則說，想報考刑事，因為能從細微跡證，抽絲剝繭，找出原因，很酷！他並分析過自己，社會科比較不好、怕高、酒駕很恐怖，以刪去法排除，比較想考刑事警察。
警專行政警察學系系主任馬心韻表示，警專學生在學期間，食、衣、住都用公費，每月還有15060元生活津貼；本次招考專科警員班第36期，包括行政警察、刑事警察、交通管理、科技偵查科，並代消防署、海巡署招考消防安全及海洋巡防人力，正期學生組共2355人。
她表示，警專考試科目與大學指考相仿，而且一次解決升學、就業問題，許多莘莘學子很嚮往，觀察去年整體招生狀況，平均錄取為16.14%，其中行政警察科最搶手，報考人數破萬。招生年齡限25歲以下，3月20日至29日開放網路報名，有興趣學子，不妨把握機會。
據了解，警專招生年齡限25歲以下，不只高中職學生有興趣，還有許多大學、二專生發現所學與想像中有落差，乾脆把警專入學考當成「轉學考」，經2年訓練，免除高考、普考，就能進入公職體系，而校內更是不乏明星大學畢業後轉念警專的精算師、財經、資通專長人才。
(中時)
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