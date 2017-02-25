喬治克隆尼批川普 法凱薩獎飄政治味

素有法國奧斯卡之稱的凱薩獎今天揭曉，驚悚片「她的危險遊戲」抱走最佳影片獎。性格男星喬治克隆尼獲頒榮譽獎，他在領獎時，痛批美國總統川普，使得頒獎典禮散發濃濃政治味。

根據法新社和BuzzFeed網站報導，喬治克隆尼上台領獎時說：「勇氣戰勝恐懼。正義戰勝權力。」

喬治克隆尼還引述記者莫羅（Edward F Morrow）譴責1950年代麥卡錫恐共獵巫的名言，他說：「別把看法不同和不忠誠混為一談，我們不能走入對另一人的恐懼，我們不能在恐懼驅使下進入不理性的時代。」喬治克隆尼支持民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

喬治克隆尼在人權律師妻子阿瑪爾（Amal Clooney）的注目下說：「我們不能讓仇恨得逞。」

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，喬治克隆尼39歲嬌妻阿瑪爾今天一襲露肩禮服出席頒獎典禮，驚豔全場。

驚悚片「她的危險遊戲」（Elle）是今天凱薩獎（Cesars）的最大贏家，主演本片、63歲的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）則抱走最佳女主角獎，影片描述1名遭性侵婦女對施暴者展開復仇的故事。1060225

(中央社)