奧斯卡外語片導演 齊心反民粹

今年獲奧斯卡提名的5部最佳外語片導演，今天同聲譴責他們所謂在美國與部分地方的「狂熱與民族主義氛圍」，要藉奧斯卡獎致力於言論自由與團結。

路透社報導，在奧斯卡頒獎典禮前夕，有數百人參加一場由聯合精英經紀公司（United Talent Agency）所舉辦的集會，訴求言論自由與團結。集會中，由來自伊朗、瑞典、德國、丹麥與澳洲的導演所發表的聲明，傳達出相關心聲。

伊朗電影導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）杯葛26日的奧斯卡頒獎典禮，以抗議美國總統川普對7個主要穆斯林國家的旅行禁令。

透過在集會播放的一段影片，阿斯哈法哈蒂譴責他稱之為「試圖推動仇恨、在文化與傳統間製造分化，以及民族主義」的政客。

在發給好萊塢記者的聲明中，導演齊聲傳達「我們要對今天在美國與許多國家、部分人群、以及最不幸地是在政治領導人身上，所看到的狂熱與民族主義氛圍，表達一致且強烈的反對。」

聲明由電影「新居風暴」的阿斯哈法哈蒂、「拆彈少年」的丹麥導演馬丁贊帝維（Martin Zandvliet）、「明天別再來敲門」的瑞典導演漢斯霍姆（Hannes Holm）、「顛父人生」的德國導演瑪倫艾德（Maren Ade），以及「塔納島之戀」的澳洲導演班特利迪恩（Bentley Dean）和馬丁巴德勒（Martin Butler）共同署名。

這些導演表示：「不管誰會在26日贏得奧斯卡最佳外語片，我們的立場就是拒絕從邊界的角度去思考。」」（譯者：中央社陳亦偉）1060225

(中央社)