二二八事件 台調室曾建議派兵

國史館助修吳俊瑩今天表示，二二八事件時，中統局長葉秀峰的情報來自台灣省黨部調查統計室，且台調室在事件爆發後，有明顯誇大暴亂形勢情況，目的是希望政府率軍到台灣鎮壓。

二二八事件70週年，中央研究院台灣史研究所與二二八事件紀念基金會合辦「紀念二二八事件70週年學術研討會」。

吳俊瑩發表論文「中統局台灣調統室與二二八」，探討中國國民黨中央執行委員會調查統計局下台調室在二二八事件前、後活動。

吳俊瑩表示，當時台調室情報是否能被前總統蔣中正所見，關鍵在國防部軍務局，當台調室情報送到中統後，中統會過濾呈給軍務局，軍務局再彙整處理各方情報資料。

吳俊瑩說，台調室在二二八事件發生前的情報內容指出，台灣人對前台灣省行政長官陳儀施政極度不滿，接收紊亂情況比「內地」更甚，並直指貪官污吏等。

吳俊瑩表示，事件爆發後，台調室情報描述以情報機關角度，有明顯誇張暴亂情事，像3月5日稱台北市死傷已超過千人，儘管情況轉好，仍稱局勢「外弛內張」，仍有惡化可能等，誇大台灣人的軍事行動，目的是為請派軍到台灣鎮壓。

吳俊瑩說，台調室的建議跟蔣中正決定派兵無直接關係，但可能會讓蔣中正肯定派兵是正確決定。如果要釐清責任歸屬，台調室為國民黨組織，透過葉秀峰向蔣中正建議派軍鎮壓，是國民黨無可迴避的責任。1060225

(中央社)