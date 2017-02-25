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台大畢業校友們舉行空拍快閃排字活動。（趙雙傑攝）

台大畢業三十年的校友們今日在台大校園舉行空拍快閃排字活動，現場大家不分男女穿著特製的桃紅粉紅等杜鵑花顏色的T Shirt，排出當年學號前三碼「B72」(民國72年入學)，一起重溫學生時期的回憶。

(中時)