柯文哲批淡海輕軌 朱立倫：勿從台北市角度看台灣

新北市長朱立倫新北市長朱立倫（左）25日出席活動，會後也回應柯文哲批評淡海輕軌一事。（池雅蓉攝）

台北市長柯文哲昨日於交通會報批評新北市的淡海新市鎮一堆空屋，未來淡海輕軌會虧到不省人事。新北市長朱立倫今日出席活動時表示，捷運建設最重要是提供市民便利交通，對都市發展也很重要，許多城市都在拖動捷運政策，最後也說「不要太單從台北市的角度看台灣」。

面對媒體提問昨日柯文哲的批評。朱立倫說，捷運建設最重要不是為淡水，最重要是提供市民便利的交通，而對整個都市發展也非常重要。

朱立倫也提及，現不管是新北市、桃園也好，或是其他城市也好，都在推動捷運政策，希望擴大整個城市的規模，提供市民更便利的交通，是共同努力的目標，因此他說，有時候思考上，「不要太單從台北市的角度看台灣」。

(中時)