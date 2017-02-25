吳敦義看狂新聞 洪秀柱郝龍斌也留言

臉書「卡提諾狂新聞」昨晚上傳前副總統吳敦義看「狂新聞」照片，引發網友熱烈討論，連中國國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌都上網留言；洪秀柱今天說，覺得好笑，忍不住留言。

以諷刺、詼諧方式嘲諷時事的「卡提諾狂新聞」社群網站臉書（facebook）粉絲專頁昨晚上傳1張從背影看似吳敦義在看「狂新聞」的照片，內文提及「收到網友傳來的照片，這真的是海豚將軍看狂新聞嗎？小編心裡害怕，但小編不敢開門」。

貼文引發熱烈迴響，截至目前有3.8萬人按讚，連洪秀柱都留言「我看的時候是沒人可以拍到的」、「好多留言，我眼都花了，你們早點睡吧，晚安，不要熬夜打電動」，洪秀柱第一則留言有1萬5000個讚。

郝龍斌也留言「下次也來用電腦看，原來許多老友都是愛看者，那小編連假不要再拖稿，PS：頭受傷康復了嗎」？

洪秀柱上午出席國民黨台北市第19屆青工總會長暨各區會長交接典禮前受訪表示，她自己留言，助理有好玩的東西都會告訴她，她覺得很好笑，忍不住留言，「以後我要忍住」。

郝龍斌說，臉書上就是他本人留言，他是粉絲之一。

吳敦義競選辦公室證實，照片中確實是吳敦義本人，與青年朋友聚會時，年輕朋友提起很夯的狂新聞。1060225

(中央社)