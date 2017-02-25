中正紀念堂轉型 柯文哲：沒特別看法

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台北市長柯文哲25日被問及中正紀念堂轉型議題時表示，沒意見，唯一建議是「圍牆可拿掉」，其他沒特別看法。歷史就是歷史，留著只是提醒那段歷史，「自己沒有這麼強的想法」。中央社記者劉建邦攝 106年2月25日

台北市長柯文哲今天被問及中正紀念堂轉型議題時表示，沒意見，唯一建議是「圍牆可拿掉」，其他沒特別看法。歷史就是歷史，留著只是提醒那段歷史，「自己沒有這麼強的想法」。

文化部長鄭麗君說，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

柯文哲上午出席「水林2017番薯專區推廣二部曲」推廣活動後受訪說，沒什麼意見，唯一建議是以公園立場，「圍牆可拿掉」，其他沒特別看法。歷史就是歷史，有時留著只是提醒有過那段歷史，「自己沒有這麼強的想法」。

媒體詢問是否贊成「去蔣化」？他反問記者說，「你的題目沒有在談話參考內容中，所以我要回去想一下」。

另外，印尼官員表示，台灣政府和美國聯邦調查局（FBI）合作，21日以涉嫌加入IS為由，逮捕1名在台灣工作的印尼女性外勞，22日遣返回雅加達。

媒體提問，台北市面對反恐有何作為？柯文哲說，世界大學運動會反恐維安狀況，與國家安全局、內政部警政署與移民署開會討論，涉及專業，中央政府持續注意，也與相關單位提及，北市府會處理世大運交通、工程，但涉及國安、反恐問題，還是要拜託專業單位。1060225

(中央社)