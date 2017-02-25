晶華酒店火警 傳工作人員阻止消防員破門

台北晶華酒店半夜火警，消防人員擊破精品店玻璃進入灌救。（杜宜諳攝）

晶華酒店半夜火警，旅客帶著行李倉皇逃出。（杜宜諳攝）

3百多名旅客被疏散至附近公園。（杜宜諳攝）

晶華酒店凌晨3時許發生火警，消防局獲報後在5分鐘內，即派遣24輛車、62名消防人員前往馳援。消防人員發現地下1樓精品街有濃煙冒出，想要入內尋找起火點並進行撲救時，卻有一名疑似酒店工作人員表示，需等相關人員到場才能開門，阻止消防隊員打破門窗進入。

消防人員最後決定破門進入灌救，並找到起火點在香奈兒旁的管道間，發現約3坪大的空間內，全是紙盒等雜物悶燒，才會造成濃煙蔓延，濃煙再沿著管道間瀰漫酒店各樓層，火勢在1小時30分鐘後完全撲滅，將由火調科釐清起火原因。

(中時)