長達2個月 中市南屯區文心南七路、東興路路基改善

台中市南屯區文心南七路及東興路本月27日起進行路基改善工程，預計4月底完成。台中市政府地政局提醒，施工期間將縮減道路寬度，請用路人改道或減速慢行，注意安全。

地政局表示，中市南屯區文心南七路及東興路的路基改善工程將長達2個月，市府已請施工廠商務必作好相關告示，並通知當地里長及周遭居民，地政局也會落實監督工程品質，以提供市民安全平順的道路行車品質。

地政局指出，本道路改善工程位於已開發第8期重劃區及辦理中第13期重劃區之間，計畫道路總寬共20公尺。因監造單位內政部土地重劃工程處在監造過程中，發現施工廠商用於路面下的路基配含再生粒料，雖然國內許多工程不乏使用再生粒料，但因重劃工程契約並未納入規範，因而要求施工廠商應辦理路基改善，汰換所有未符合契約規定的粒料，以保障工程品質。

(中時)