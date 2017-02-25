大博會 工研院水利局推創新特展

華盛頓中學學生至水利局攤位，瞭解綠川先蓋後的新貌。(王文吉攝)

推動地方產業創新研發，同時提升中小企業的國際競爭力，台中市政府與工研院合作提出「青創夢想家」計畫，在「2017大學博覽會」展場呼籲學子共同發想。而中市府水利局也於大學博覽會現場舉辦「水麗風華暨檔案應用」特展，透過老照片訴說台中市舊市區的起源。

工研院人員表示，這項計畫是為了吸引更多年輕人到台中實現創業夢想，提供產業人才媒合、創業輔導、地方產業創新研發等服務，台中市政府並可利用公有或市有閒置空間，達到活化閒置空間，和幫助年輕人開店當頭家的雙重效果。

這項計畫共分為「智慧生活與光電資通」、「創新服務」、「食品與生技醫療」、「民生化工」、「綠色節能」、「金屬機械」共五大類別，只要提出計畫申請並獲得最後錄選，最高可獲得100萬元經費補助。

水利局現場展示綠川的水岸環境設計圖，採分段營造不同風光，其中雙十路到成功路規劃「綠川小路」，成功路到台灣大道打造親水廣場，宮原眼科段則建置綠景花園，用日式風格打造親水景觀。

現場並有專人說明將以綠川晴天污水截流、旱溪引水、現地處理、排水環境營造、綠川願景培力等五大計畫，翻轉都巿水脈軸線，進行台中巿中心的重生，也讓加蓋河川種見天日。此外，對於有豐原母親河之稱的葫蘆墩圳加蓋，水利局指出，日前透過願景培力活動，與當地居民共同擘劃掀蓋藍圖，經凝聚地方共識，「葫蘆墩圳掀蓋工程」即將進行發包設計。

(中時)