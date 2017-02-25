專業掛帥！和春技術學院「師徒制」培育精英

和春技術學院人員在大學博覽會攤位前，向前來詢問的考生解說學校「師徒制」教學策略。(黃國峰攝)

擁有一技之長，找工作不再困難！為幫助學生提升專業技能，位於南台灣的和春技術學院特別推出「全校實習」與「師徒制」教學策略，近年來已見成果，不但餐飲系去年底在金爵獎花式調酒競賽中囊括前7名，水電專班培育的人才更受企業界喜愛。

擁有專業技術的調酒師在大學博覽會現場表演花式調酒，吸引許多準新鮮人圍觀，校方表示，在105年12月舉辦的金爵獎競賽中，餐飲系學生參加花式調酒比賽，一次囊括前七名，可見實力雄厚。

和春技術學院的攤位另一頭擺放了水電檢定設施，只見學生穿上工作服、攀爬電桿進行電力維修作業，架式十足！校方表示，透過教育部技職再造計畫補助2千萬元設置水管配管檢定、用電設備檢驗檢定等場地，學生在校練習有助於參加證照考試，也因此，104學年度展現單一系取得33張甲級證照的優秀成績，紀錄譽冠全國。

和春技術學院還與日月光、台船、台塑等企業合作，推出「水電專班」、「電銲專班」，培育企業所需人才，另擁有400家合作廠商、開放全校實習。

為幫助學生技術更臻精細，和春技術學院推出「師徒制」，以「手把手」的策略培養人才，校方說，在既有「師徒制」基礎下耕耘，校內8成以上師資擁有業界經歷，加上學校提供專業培訓場地與設備，實際從做中學。

(中時)