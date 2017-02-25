挑戰星巴克 85度C西雅圖首店開幕賣翻了
觀光股股王美食達人集團旗下連鎖咖啡品牌「85度C」已正式插旗星巴克咖啡創始地西雅圖，開在西雅圖塔克維拉(Tukwila)的85度C門市在美國時間2月24日上午開幕後，立即吸引排隊人龍，人氣與買氣強強滾，讓地不好鄰居對台灣連鎖咖啡品牌刮目相看。同時，包括西雅圖當地主流媒體如Seattle Times, Eater Seattle, Seattle Magazine 以及Seattle Edible等都派記者前往採訪。
85度C西雅圖門市位於西雅圖市郊Westfield Southcenter Mall購物中心內，離星巴克創始店僅20分鐘車程(約距20公里)。85度C選擇在Westfield Southcenter Mall購物中心開店的主要原因是除了因為這裡是全美知名購物中心，有絕佳地理位置，同時該購物中心是北美西北部地區最大的購物中心，不僅有服飾店、日用品店，還有超市、各類餐飲與烘焙坊；是附近居民的購物首選。
塔克維拉(Tukwila)店為85度C全美第26家門市，店占地約140坪，店內有32個座位。為了測試市場水溫，85度C塔克維拉(Tukwila)店自本月14日起即已低調開始試賣，試賣期間平均單日營業額均超過16,000美元，客單價皆有26美元以上，漂亮的業績證明選點正確。
85度C自2008年首度在加州爾灣店開幕第一家店，在美國耕耘已近十年。85度C在美國的單店平均年營收可達1.3億元台幣，美食達人集團將今年訂為「美國展店年」，預計2017年美國總店數將會達到45家。
為慶祝西雅圖門市開幕，85度C推出前所未有的空前優惠，開幕當日購買中杯招牌海岩冰咖啡只要10美分(10 cents)。這個開幕周末(2/24-2/26)加碼贈送開店滿額禮：買就送特製環保購物袋，消費滿20美元即送限量款華盛頓州馬克杯，馬克杯印有西雅圖城市標記與各國語言，限量供應。此外，2/27(一)日起消費者只要購買任何飲料即送免費的海岩飲料兌換卷。
85度C營運總監伍雲龍表示，美食達人集團希望西雅圖旗艦店未來可為85度C在美國西北區域奠定基礎，並更希望能夠服務到更多的華人及其他族裔的消費者。伍雲龍並透露，新店開幕首日天業績將超過20,000美金，開幕首月的營業額更期望上看60萬美元。
(工商)
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