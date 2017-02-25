淡海輕軌 朱立倫：捷運建設不在賺錢

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我要評比

新北市長朱立倫今天中午表示，交通建設思考上，不要單從「台北看台灣」，捷運建設不在於賺錢，而是便利交通，也對都市發展非常重要。

台北市長柯文哲昨天指「淡海輕軌會虧到不省人事」，朱立倫表示，政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也須考量改善市民生活，帶動城市發展。

朱立倫中午在新北市政府市民廣場參加印度台北協會主辦的「印度春漾嘉年華」後受訪表示，包括新北、桃園市與基隆市都在推動捷運建設，希望未來擴大便利交通規模。1060225

(中央社)