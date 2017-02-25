美佛蒙特州眾議會通過友台案

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駐波士頓台北經文處長賴銘琪近期拜會佛蒙特州及羅德島州等政要，就強化雙邊關係交換意見。他同時感謝2州眾議會通過友台決議案，支持台灣參與國際組織。

賴銘琪23日（美東時間）在組長朱永昌陪同下，赴佛蒙特州（Vermont）首府蒙特佩利爾（Montpelier），恭賀新任州長史考特（Phil Scott）擔任新職，並應邀見證眾議會通過對中華民國友好決議案，受到眾議長強生（Mitzi Johnson）等多位議員熱烈歡迎。

賴銘琪同時獲邀在眾議會商業暨經濟發展委員會發表演說，由委員會主席Bill Botzow主持。他敦促佛州再進一步加強與台灣經貿、教育及文化等領域交流與合作關係。

這是佛州眾議會連續第13次通過友台決議案，重申對台灣的友誼。決議文讚揚中華民國2016年總統大選的民主成就，並支持台灣積極參與國際刑警組織、世界衛生組織、國際民航組織及聯合國氣候變化綱要公約等國際組織或條約。

佛蒙特州是繼今年2月初羅德島州眾議會之後，新英格蘭地區第2個通過友台決議案的州。

之前，賴銘琪15日也赴羅德島州（Rhode Island）首府普羅維登斯（Providence）拜會副州長麥基（Daniel McKee）、參議長派瓦魏德（Teresa Paiva-Weed）等政要，就如何加強雙邊經貿、教育及文化等關係廣泛交換意見。

麥基肯定雙邊經貿成長，積極推動文化及教育交流，還就如何協助羅州中小企業發展及進一步強化雙邊交流等交換意見。1060225

(中央社)