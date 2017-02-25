林書豪復出7分5助攻 籃網不敵金塊

NBA台裔球星林書豪今天復出，雖獲先發機會但上場時間有限，今天他出賽14分鐘，攻下7分，5助攻、2籃板，但籃網在幾乎一路落後的情況下，以109比129敗給金塊。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊今天在客場挑戰丹佛金塊隊，林書豪今天復出，盼助籃網終止14連敗。

因傷缺席超過兩個月後，林書豪今天復出並先發上陣，賽前籃網教練艾特金森（Kenny Atkinson）在受訪時就曾表示，林書豪雖會先發，但上場時間可能不會太多。

林書豪今天上場14分鐘，首節砍進大號外線拿下3分，次節靠著一次切入再添兩分，並在中場前讀秒階段兩罰全進又拿2分，整場比賽3投2中攻下7分，另外傳出5次助攻，抓下2個籃板。

籃網今天只在首節短暫以7比2領先，在被金塊打出12比2攻勢逆轉後，便一路落後，終場以109比129吞敗。1060225

(中央社)