黎明技術學院推出「6000萬獎助學金」

我要評比

黎明技術學院招生人員拿著學校簡介，向來詢問的考生解說學校教學策略。(黃國峰攝)

2017大學博覽會大學博覽會，邁入第二天，學生剛好利用假日，來這兒多多了解自己心目中的學校。（黃國峰攝）

位於新北市的黎明技術學院參加「2017大學博覽會」，打出「6000萬獎助學金」的高獎學金策略，只要完成入學註冊手續，最高可獲得11萬獎學金，新生早鳥報名還可享免報名費。

黎明技術學院設有觀光與餐旅、時尚與創意、工程及藝術四大學群，並有機械工程、車輛工程、電機工程、資訊科技、創意產品設計、數位多媒體、影視傳播、表演藝術、化妝品應用、流行設計、時尚造型設計、時尚經營管理、觀光休閒、餐飲管理、旅館管理共15個科系。

成立52年的黎明技術學院106學年度開始招收影視傳播系，為此，校方特別規畫燈光實習室、多功能劇場、錄音室、剪輯室等專業設備，針對攝影、剪輯、音效、特效、動畫製作等方面提供學生實作學習。

為招攬優秀學子，黎明技術學院打出總金額「6000獎助學金」口號，透過高中生申請入學管道獲錄取且完成註冊者可獲4萬獎學金、甄選入學者獎金5萬元、技優甄審者獎金高達11萬，此外，採聯合登記分發管道且前五志願填寫黎明技術學院者可獲2萬獎學金、單獨招生錄取者獎學金2萬、運動績優單招者獎學金2萬，若是擁有原住民身分者則發給16萬獎學金。

此外，學校還祭出「早鳥雙享抱」專案，只要在5月5日前報名，不論選擇何種管道入學者，皆可享有免報名費。

(中時)